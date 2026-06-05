NF Group: качественный номерной фонд гостиниц в России вырастет на треть

Более 2 тыс. качественных гостиничных номеров было введено в России за первые четыре месяца 2026 года, сообщила партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько. По ее словам, за последние пять лет количество номеров в сегменте выросло на 40 тыс. и достигло 162 тыс. или 14% от общего значения по стране. Эксперт ожидает прирост качественного номерного фонда на уровне 7-8% ежегодно. Таким образом к концу 2030 года он вырастет на треть от текущего объема.

Качественные гостиницы и апарт-отели (3–5 звезд) сочетают стандарты сетевого сервиса, наличие кухонной зоны в номерах (для апартаментов), развитую внутреннюю инфраструктуру (фитнес, коворкинг, рестораны) и высокие требования к пожарной безопасности и чистоте.

«Мы испытывали ажиотажный спрос к гостиничному сегменту со стороны девелоперов, которые никогда гостиницы не строили. Правительство стимулирует строительство туристической отрасли: льгота МИНЭКа дала возможность многим девелоперам попробовать себя в гостиничном сегменте. Это вызвало бурный рост и развитие городских и курортных гостиниц», — рассказала госпожа Малахатько на Петербургском международном экономическом форуме.

Как писал «Ъ», регионы России в перспективе 2030 года могут столкнуться со снижением обеспеченности гостиничным фондом. Наиболее выраженным этот процесс будет в Приморье, где коэффициент насыщенности рынка (отражает количество номеров на 1 тыс. размещенных гостей) сократится на 65%, с текущих 20 до 7 пунктов. В Тульской области сокращение составит 62,6%, с 11,5 до 4,3, в Иркутской области — 47,7%, с 13 до 6,8, в Бурятии — 46,3%, с 14,7 до 7,9. Среднее значение по России сейчас 12,9.