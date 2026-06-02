Инвесторы разместили ожидания

Из-за опережающего роста турпотока часть регионов в России в перспективе 2030 года столкнется со снижением обеспеченности гостиничным фондом. Этот процесс будет наиболее заметным в Приморском крае, Тульской, Иркутской областях и Бурятии. Гостиничные инвесторы делают ставку на открытие новых объектов на курортах Кавказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Регионы России в перспективе 2030 года могут столкнуться со снижением обеспеченности гостиничным фондом, следует из материалов исследования Kept (ранее российское подразделение KPMG). Наиболее выраженным этот процесс будет в Приморье, где коэффициент насыщенности рынка (отражает количество номеров на 1 тыс. размещенных гостей) сократится на 65%, с текущих 20 до 7 пунктов. В Тульской области сокращение составит 62,6%, с 11,5 до 4,3, в Иркутской области — 47,7%, с 13 до 6,8, в Бурятии — 46,3%, с 14,7 до 7,9. Среднее значение по России сейчас 12,9. Динамику значения в перспективе 2030 года аналитики не привели.

Замдиректора практики по работе с компаниями гостиничного бизнеса и гостеприимства Kept Дарья Попова объясняет, что в рамках формирования прогноза компания ориентировалась на собственный прогноз роста турпотока, рассчитанный в рамках разработки туристических схем территориально-пространственного планирования макротерриторий компанией «ПроГород» (структура ВЭБ.РФ). Эти данные сопоставлялись с прогнозами аналитиков относительно роста номерного фонда в субъектах.

В группу регионов с выраженной коррекцией попали субъекты, где рост турпотока будет показывать опережающую динамику. Их аналитики считают перспективными с точки зрения инвесторов.

В число регионов, где в перспективе 2030 года также может сформироваться дефицит гостиничного предложения, аналитики Kept в своих материалах также включают Дагестан, Калининградскую и Ярославскую области. В Адыгее и на Сахалине обеспеченность, напротив, вырастет. Коэффициент насыщенности рынка — один из факторов, отражающих их привлекательность. Доходность гостиниц, по мнению госпожи Поповой, зависит от комплекса факторов, ключевой из которых возможность получения мер господдержки.

Партнер CMWP Марина Смирнова предполагает, что по совокупности факторов наиболее перспективными для гостиничных инвесторов в России локациями в ближайшие несколько лет все же станут Москва, Подмосковье, Ленинградская область, Архыз, Мамисон, Алтай, Крым и Карелия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Регионы Дальнего Востока гостиничных инвесторов, по мнению госпожи Смирновой, сейчас практически не интересуют из-за отсутствия инфраструктуры, ярко выраженной сезонности спроса и отсутствия кадров. Аналитики Kept к регионам с умеренным потенциалом относят, в свою очередь, Краснодарский край из-за высокой насыщенности рынка.

Вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова склоняется к тому, что для крупных отельеров активность в Краснодарском крае будет сосредоточена в первую очередь на обновлении существующего фонда. Единственными перспективными здесь с точки зрения нового строительства городами она называет Анапу и Геленджик.

Насыщенность гостиничным фондом может снижаться в том числе из-за сдержанной в целом активности инвесторов. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что номерной фонд в России в перспективе 2030 года будет расти на 5–6% в год. Средний строительный цикл в этом сегменте составляет два-три года и корректируется с учетом давления внешних факторов, поясняет он. Сейчас осторожная стратегия инвесторов связана в том числе с общим охлаждением рынка внутреннего туризма. Так, число бронирований туров по России на июнь—август 2026 года, согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России, сократилось год к году на 10–12%. Ранее аналитики связывали это с общим стремлением потребителей сократить расходы.

Александра Мерцалова