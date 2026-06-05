Хоккейный клуб СКА приобрел «СКА Арену»

Петербургский СКА объявил о приобретении «СКА Арены». В следующем сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб будет проводить на ней домашние матчи.

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО ''Газпром'' А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом – современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный»,— говорится в заявлении команды.

Отмечается, что домашние матчи на «СКА Арене» будет проводить другой клуб КХЛ — «Шанхай Дрэгонс». Недавно его президентом стал олимпийский чемпион Илья Ковальчук, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

«СКА Арена», построенная в 2023 году, является самым большим хоккейным стадионом в мире. Она вмещает 21,5 тыс. зрителей. Прошлый сезон СКА провел в Ледовом дворце. Станция метро «Парк Победы», на которой располагается «СКА Арена», была закрыта на капитальный ремонт. В совете директоров клуба посчитали, что возвращение в Ледовый дворец упростит болельщикам посещение матчей.

Следующий сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Таисия Орлова