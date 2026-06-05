Путин допустил рост дефицита бюджета в России по итогам года

Дефицит бюджета в России по итогам 2026 года может подрасти. Однако он все равно будет меньше, чем в других промышленно развитых странах, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин привел данные по Польше, Бельгии и Франции. В этих государствах дефицит, по его словам, составляет 3,7%, 5,2% и 5,1% ВВП соответственно.

«Бюджет может по итогам этого года подрасти, но, думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%»,— сказал президент.

Также Владимир Путин во время заседания рассказал, что госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели в этом вопросе у Греции — 146%, у Италии — 137%, Франции — 115%, Бельгии — 108%. У России —16,4%, уточнил президент. Однако эта цифра «немножко плавающая», добавил российский лидер.

Путин указал и на то, что темпы роста экономики БРИКС выше, чем у стран Большой семерки (G7). Лидерство БРИКС увеличивается, эта тенденция сохранится. Владимир Путин отметил, что о таком растущем разрыве в темпах экономического развития свидетельствуют данные международных институтов, МВФ и Мирового банка.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля. Господин Силуанов отметил, что бюджетное правило ослабили, поскольку стране нужны были ресурсы. В итоге курс рубля укрепился.