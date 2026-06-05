Воронежский суд смягчил приговор за обналичивание 12 млрд рублей

Воронежский областной суд смягчил приговор по масштабному уголовному делу о незаконном обналичивании более 12 млрд руб. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе облсуда, наказание ключевого фигуранта дела, ресторатора Максима Скоркина было сокращено с 17 лет колонии до 14. Штраф — с 1 млн руб. до 800 тыс. руб.

Расследование уголовного дела велось в Воронеже с 2017 года, в нем фигурировало 27 человек. Их обвиняли в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Как установил Центральный райсуд Воронежа, в 2010-2017 годах подсудимые через фирмы-однодневки обналичили 12 млрд руб., заработав в виде комиссионного вознаграждения 338 млн руб. Часть дохода была легализована путем приобретения и ремонта гостинично-банного комплекса под Воронежем. Фигурантам были назначены сроки от 2 до 14 лет колонии, которые при рассмотрении дела в апелляции были незначительно сокращены с учетом различных смягчающих обстоятельств.

Максим Скоркин известен в Воронеже как соучредитель заведений MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo. В 2014 году он получил условный срок налоговые махинации, а позже был оштрафован за невыплату кредиторской задолженности. Под стражей Скоркин находится с конца 2023 года.

Сергей Толмачев, Воронеж