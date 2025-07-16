Воронежский ресторатор получил 17 лет колонии за обналичивание денег

Центральный райсуд Воронежа вынес приговор по масштабному уголовному делу о незаконном обналичивании более 12 млрд руб. Как рассказали в областной прокуратуре, ключевой фигурант дела — известный в регионе ресторатор 50-летний Максим Скоркин приговорен к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб.

Уголовное дело об обналичивании денег и легализации преступных доходов (ст. 172 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ) рассматривалось с начала 2021 года. На скамье подсудимых были 26 человек. МВД обвиняло их в участии в преступном сообществе, которое в 2010–2017 годах через фирмы-однодневки обналичило 12 млрд руб. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн руб. Часть дохода была легализована путем приобретения и ремонта гостинично-банного комплекса под Воронежем.

В прокуратуре отметили, что другие фигуранты уголовного дела получили от 2 лет и 6 месяцев до 14 лет колонии общего и строгого режима со штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Также по приговору суда конфисковано принадлежащее осужденным движимое и недвижимое имущество и счета в банках.

Максим Скоркин известен в Воронеже как соучредитель заведений MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo. За время рассмотрения уголовного дела об обналичивании суд дважды признал его виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и назначил ему за это 170 тыс. руб. штрафа.

Сергей Толмачев, Воронеж