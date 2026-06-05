Надзор, еще надзор

На традиционной сессии надзорного органа в рамках ПМЭФ генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что ведомство инициировало разработку системы единого учета неналоговых платежей, которая должна повысить прозрачность механизма начисления взносов для бизнеса. Также предложено закрепить за каждым масштабным инвестиционным проектом конкретного прокурора. Подобный опыт уже используется в Казахстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Cергей Кулаков / Росконгресс Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Cергей Кулаков / Росконгресс

Тема сессии ожидаемо была посвящена взаимодействию органов власти с предпринимательским сообществом, а именно совершенствованию инструментов поддержки бизнеса и инвестиций в новых реалиях. В анонсе встречи проводимая руководством страны экономическая политика была названа как «умеренный консервативный курс».

Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что сегодня коммерсанты вынуждены адаптироваться к непростым условиям: повышенная фискальная нагрузка, ограниченность финансовых ресурсов, колебание спроса. В минувшем году, по его словам, после принятых прокурорами мер бизнесу вернули 726 млн руб. избыточно взысканных таможенных платежей.

«Дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса создают различные обязательные взносы. По всем отраслям их сотни. Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям»,— констатировал глава надзорного ведомства.

Чтобы исключить подобные проблемы, по инициативе Генпрокуратуры правительством было организовано создание системы единого учета неналоговых платежей: она станет источником данных обо всех сборах, подлежащих уплате в зависимости от вида деятельности. Ее функционал, подчеркнул генпрокурор, позволит планировать предстоящие затраты, а главное — повысит прозрачность механизма начисления взносов.

Генеральный прокурор отметил, что в трудном положении сегодня находится лесная промышленность, особенно на северо-западе страны: сокращение экспорта и выручки в результате санкций «неудачно совпало со значительным повышением ставок платы за пользование лесами».

Чтобы снизить эти издержки, Генпрокуратура предложила кабмину ввести временный мораторий на индексацию аренды и пересмотреть порядок ее взыскания при низкой реализации продукции.

Кроме того, добавил Александр Гуцан, было предложено проработать возможность зачета в аренду сумм инвестиционных затрат на строительство лесной инфраструктуры, а также расширить механизмы стимулирования деревообрабатывающей промышленности.

Господин Гуцан рассказал про успешный опыт казахстанских коллег по внедрению механизма прямого надзорного сопровождения всего цикла реализации масштабных инвестпроектов, который, по его мнению, необходимо перенять. С руководством Генпрокуратуры Казахстана, как сообщал “Ъ”, господин Гуцан в апреле этого года подписал соглашения, направленные в том числе на борьбу с коррупцией, розыск и возвращение активов.

«С использованием цифровых инструментов в режиме реального времени будем отслеживать все стадии — от выделения земли и подключения к сетям до выпуска готовой продукции»,— уточнил он.

Закрепление за таким проектом конкретного прокурора сведет к минимуму риски нарушений, затрудняющих его реализацию, считает глава надзорного ведомства.

«Нужно менять сформировавшуюся у контролеров доминанту мышления, когда главный результат своего труда они видят не в исключении нарушений, а во взыскании штрафов. Шире применять профилактические визиты как альтернативу плановым и внеплановым проверкам. Полагаю, со мной многие согласятся, что профилактика может предотвратить негативные последствия, а административное наказание — не сможет»,— заключил Александр Гуцан.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург