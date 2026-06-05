Более 170 роботов задействовано на предприятиях Ростовской области

Промышленные предприятия Ростовской области расширяют использование роботизированных процессов для повышения производительности труда. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Применение промышленных роботов помогает решать задачи по замещению низкоквалифицированных трудовых ресурсов, снижает нагрузку на бюджет и уменьшает социальную напряженность, отметили в ведомстве.

В производственной деятельности задействовано более 170 различных роботизированных комплексов. Среди предприятий, внедряющих такие технологии, — ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПК «НЭВЗ», филиал ООО «Эл 6», АО «АЭМ-технологии «Атоммаш», АО «Роствертол», АО «АОМЗ» и ряд других. Инвестиционные проекты по расширению выпуска станкостроительной продукции, соответствующей параметрам промышленных роботов, реализуют ИП Гореловский и ООО «Иннотех».

Мария Хоперская