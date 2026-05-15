Трое свердловчан вернулись из плена после обмена с Украиной

Из украинского плена вернулись трое участников специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Так, в Россию вернутся боец 1980 года рождения из Каменска-Уральского, военнослужащий 1982 года рождения из Екатеринбурга и участник спецоперации 1995 года рождения из Краснотурьинска. Они были в плену с 2025 года.

«Будем ждать и дальше добрых вестей. Благодарю за огромную работу всех, кто занимался этим обменом, и особый поклон от всех свердловчан Татьяне Николаевне Москальковой, отдавшей немало сил и души процессу возвращения домой россиян»,— прокомментировала свердловский омбудсмен.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая. Из украинского плена вернулись 205 российских бойцов. Россия вернула Украине столько же военнослужащих ВСУ. Также страны обменялись телами погибших военнослужащих.

Ирина Пичурина