Депутаты Госдумы призвали ООН осудить политику США в отношении Кубы

Депутаты Госдумы призывают ООН выступить с осуждением агрессивной политики Соединенных Штатов в отношении Кубы. Об этом говорится в проекте постановления, который доступен в базе ГД.

«Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением агрессивной политики США в отношении Республики Куба»,— следует из текста.

Депутаты расценивают блокаду Кубы со стороны Соединенных Штатов как вмешательство во внутренние дела страны. Авторы проекта призывают остановить экономическую, энергетическую и финансовую блокаду Кубы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном, отметил господин Трамп. Отношения Кубы и Вашингтона обострились в январе, когда американский президент ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове.

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