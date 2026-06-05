Экспорт из Ростовской области в Аргентину вырос на 58,8%

По результатам 2025 года объем экспорта товаров из Ростовской области в Аргентину увеличился на 58,8%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В структуре поставок на 100% была представлена химическая продукция.

За этот же период импорт из Аргентины в область снизился на 13,2%. В регион ввозились продовольственные товары (72% от общего объема импорта), продукция химической отрасли (13,4%), машиностроения (13,3%), а также черные и цветные металлы (1,3%).

Мария Хоперская