Фармкомплекс «Балтфарма» в Петербурге введут в эксплуатацию в 2027 году

Как и предполагал «Ъ Северо-Запад», фармацевтический комплекс «Балтфарма», который группа «Р-Фарм» строит в Санкт-Петербурге, планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом на полях ПМЭФ-2026 сообщил генеральный директор компании Василий Игнатьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Р-Фарм» завершит строительство завода «Балтфарма» с годовой задержкой

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ «Р-Фарм» завершит строительство завода «Балтфарма» с годовой задержкой

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По его словам, сроки реализации проекта были сдвинуты примерно на год из-за проблем с поставками высокотехнологичного оборудования, а также из-за ситуации с банком, финансировавшим строительство и впоследствии попавшим под санкции. В настоящее время обновленный график работ согласован с городскими властями.

«Первую очередь введем до конца этого года, поставки городу начнем в следующем»,— сообщил Игнатьев.

Проект реализуется в рамках первого офсетного контракта Санкт-Петербурга в фармацевтической сфере. Соглашение между городом и компанией было подписано в январе 2024 года сроком на десять лет. Согласно его условиям, после завершения строительства в течение семи лет город будет закупать у предприятия лекарственные препараты на сумму 8,7 млрд рублей.

На площадке планируется выпуск 31 наименования лекарств, включая препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также сахарного диабета. Общий объем инвестиций в проект превысит 4 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей направят на строительство и оснащение производства, еще 1,2 млрд рублей — на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и внедрение новых технологий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что завод «Р-Фарм» в рамках контракта с городом могут построить на год позже. Подробнее — в материале «Первый офсет отстает от плана».

Матвей Николаев