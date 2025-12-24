Путин продлил продажу доли Exxon в «Сахалине-1»

Срок продажи невостребованной доли ExxonMobil в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» продлен еще на год — до 1 января 2027 года. Указ подписал президент Владимир Путин.

Американская ExxonMobil, первой из западных компаний объявившая об уходе из России в 2022 году, возвращаться и инвестировать в проект не намерена. С начала 2023 года компания и российские власти обсуждают условия урегулирования арбитражного спора об утрате 30-процентной доли в СРП-проекте «Сахалин-1». Детали разбирательства не раскрываются. В отчете за 2024 год ExxonMobil указала связанные с этим расходы до налогообложения в размере $4,6 млрд.

Долю предполагалось продать одной из российских компаний, однако сроки неоднократно переносились: изначально — на несколько месяцев, затем до 2025-го и 2026 года. Теперь дедлайн сдвинут до 2027-го. Соглашение о разделе продукции по «Сахалину-1» было подписано в 1995 году. Оператором выступала дочерняя структура ExxonMobil — Exxon Neftegas Ltd. По 30% проекта принадлежало японской Sodeco, по 20% — индийской ONGC и «Роснефти». После передачи операторских полномочий в 2022 году ExxonMobil стала единственным иностранным партнером, покинувшим проект.