NF Group: продажа офисов доминирует над арендой

Все больше компаний и частных инвесторов предпочитают покупать офисы в условиях дефицита качественного предложения на рынке. Об этом рассказала партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько. При этом, по ее словам, покупатели присматривают площади еще в строящихся объектах.

«К 2035 году заявлен ввод почти 10 млн кв. м площадей. 95% этих заявленных офисов реализуются в продажу. С учетом текущей ключевой ставки модель офисную аренду не держит. Крупнейшие девелоперы продают офисы блоками «в нарезку»: крупными, средними или мелкими»,— рассказала госпожа Малахатько на сессии ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) децентрализует спрос на рынке офисной недвижимости, добавила эксперт. По ее словам, теперь востребованы объекты за пределами основных деловых районов столицы, например за МКАДом или в Новой Москве.

Как писал «Ъ», объем предложения офисной недвижимости на продажу в Москве за январь—март 2026 года увеличился вдвое год к году, до 1,3 млн кв. м. Спрос на покупку офисов остается устойчивым, что поддерживает дальнейший рост цен. Средняя вакантность в офисных зданиях столицы за первый квартал выросла на 1,4 процентного пункта (п. п.) год к году, до 6%. В отдаленных от центра города районах вакансия увеличивается: офисы вне деловых кластеров дольше остаются незаполненными.