Офисы настроены к росту

По итогам первого квартала 2026 года объем предложения офисов на продажу в Москве увеличился в полтора-два раза год к году. Это связано с изменением стратегии девелоперов, которые все чаще предпочитают продавать объекты вместо сдачи в аренду. Спрос на покупку офисов остается устойчивым, что поддерживает дальнейший рост цен. В отдаленных от центра города районах вакантность увеличивается: офисы вне деловых кластеров дольше остаются незаполненными.

Объем предложения офисной недвижимости на продажу в Москве за январь—март 2026 года увеличился вдвое год к году, до 1,3 млн кв. м, следует из исследования NF Group. Похожие данные приводит IBC Real Estate, по подсчетам которой экспозиция бизнес-центров на продажу в Москве за этот же период выросла вдвое год к году, до 638 тыс. кв. м. В Invest7 говорят о росте офисного предложения в первом квартале текущего года на 60% год к году, до 1,6 млн кв. м.

Динамика связана с высокой девелоперской активностью в офисном сегменте: уже к концу 2026 года в столице может появиться около 871 тыс. кв. м такой недвижимости, что на 16% больше год к году, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

Общий проектируемый объем офисных площадей на продажу, заявленных к вводу в 2026–2032 годах, составляет 2,9 млн кв. м. Это на 53% больше год к году, добавляет руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич.

Увеличение объема экспозиции также связано с изменением стратегии застройщиков. Они предпочитают возводить бизнес-центры для продажи, а не аренды. Это позволяет быстрее возвращать вложенные в строительство средства и снижать объем заемного финансирования, поясняет директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. В будущем девелоперы вряд ли переориентируются на реализацию своих площадей через аренду, поэтому тренд на рост объема экспозиции продолжится, ожидает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

Активность офисных застройщиков также продиктована устойчивым спросом на покупку офисных зданий. По данным директора департамента офисной недвижимости NF Group Елены Акатовой, по итогам января—марта 2026 года объем сделок с офисами на первичном рынке Москвы достиг 103 тыс. кв. м.

Это 64% от совокупного объема арендованных и купленных офисных площадей. Приобретение офиса позволяет зафиксировать затраты и исключить зависимость от арендных ставок, добавляет Николай Казанский.

Средняя вакантность в офисных зданиях Москвы за первый квартал 2026 года выросла на 1,4 процентного пункта (п. п.) год к году, до 6%, по данным Екатерины Беловой. Это связано с высвобождением части офисных площадей и выходом на рынок нереализованных зданий, говорит Дмитрий Антонов.

Однако это не сигнализирует о перенасыщении рынка: в строящихся бизнес-центрах класса А, заявленных к вводу в этом году, около 82% площадей уже реализовано, отмечает руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова.

Дальнейший рост вакансии, по словам господина Антонова, возможен в сегменте офисов, расположенных за пределами центра Москвы. По подсчетам госпожи Беловой, в наиболее удаленных от центра районах доля свободных площадей только за первый квартал 2026 года выросла на 1,7 п. п год к году, до 13,6%.

В этих локациях особенно активны жилые девелоперы, которые возводят офисы для получения льгот по программам мест приложения труда и комплексного развития территорий. Около 43% от заявленного к вводу на 2026 год объема — бизнес-центры, расположенные в зоне между ТТК и МКАД, подсчитала Елена Акатова.

Несмотря на рост предложения, стоимость офисов продолжает расти.

Средняя цена офисного предложения за январь—март текущего года увеличилась на 13,5% год к году, до 495 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным госпожи Акатовой. Это связано с устойчивым удорожанием себестоимости строительства и стартом новых проектов в премиальных локациях, поясняет Марина Грицкова.

София Мешкова, Александра Вебер