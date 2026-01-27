Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минпромторг анонсировал старт продаж электромобиля «Атом» весной

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассчитывает, что продажи российского электромобиля «Атом» начнутся весной. Министр заявил об этом на форуме новых материалов, химии и технологий Atmexpo.

«Автомобиль "Атом", который начнет, я надеюсь, продажи уже весной»,— сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС).

Выпуском «Атома» занимается АО «Кама» (в числе акционеров — «КамАЗ»). Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. В декабре «КамАЗ» объявил о старте программы предпродаж первой партии электромобилей.

О рынке электромобилей в России — в материале «Ъ» «На электрическом ходу».

