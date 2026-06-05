Котяков рассказал о перспективе замены части трудовых функций нейросетью
Около 7,5% трудовых функций в России можно полностью заменить искусственным интеллектом (ИИ). Такой вывод сделал глава Минтруда Антон Котяков на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» ПМЭФ.
Антон Котяков
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Я не говорю о том, что это сокращение рабочих мест. Я говорю о том, что есть функции, которые возможно сегодня исключить из трудовой деятельности конкретного гражданина и передать их искусственному интеллекту»,— пояснил господин Котяков.
По словам министра, необходимо оценить, какую часть задач может взять на себя ИИ, чтобы освободить время сотрудников и повысить производительность труда.