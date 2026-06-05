Дело о взятках в челябинском филиале «Сбербанка» передали в суд

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовных дел в отношении бывшего исполнительного директора регионального отделения ПАО «Сбербанк» Романа Лихопуда и руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова. Их обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст.291 УК РФ) соответственно, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023–2025 годах Роман Лихопуд и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения банка Оксана Малышко получили от Алексея Вахатова лично и через посредников 14 млн руб. Взамен они помогли открыть невозобновляемую кредитную линию в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, которые представлял бизнесмен, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество обвиняемых: транспортные средства марок BMW и Jeep, моторное судно, квартиры, земельные участки на общую сумму свыше 19 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Расследование дела в отношении Оксаны Малышко продолжается.

Виталина Ярховска