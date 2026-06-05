Швейцария поддержала дипломатическое решение украинского кризиса

Швейцария всецело поддерживает дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИДа Николя Бидо «РИА Новости».

«Министерство иностранных дел в настоящее время активно работает над достижением дипломатического решения между Россией и Украиной, которое мы всецело поддерживаем», — отметил господин Бидо. Он, однако, отказался ответить на вопрос, получала ли Швейцария запросы на организацию встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. МИД не комментирует текущие дипломатические контакты, подчеркнул Николя Бидо.

4 мая Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Президент Украины отметил, что не готов приехать в Москву, однако напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину доложили о письме господина Зеленского, и глава государства может коснуться этой темы на пленарном заседании.