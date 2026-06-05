Путину доложили об открытом письме Зеленского

Президенту России Владимиру Путину известно об открытом письме украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он предположил, что глава государства коснется этой темы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Дмитрий Песков не стал уточнять реакцию президента России на изложенные в письме предложения. «Не буду забегать вперед,— заявил пресс-секретарь.— Сейчас предстоит пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать». Господин Песков отметил, что у Кремля нет официальных каналов связи с властями Украины. Соответственно, письмо таким способом не поступало.

4 мая Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Глава украинского МИДа Андрей Сибига отмечал, что Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам. Президент США Дональд Трамп оценил письмо положительно и заявил, что встреча господ Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ему неизвестно об отправке письма по дипканалам.