Силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ над российскими регионами за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 135 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами с 8:00 до 14:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

На подлете к Москве с начала суток сбили девять беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин.