Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло девяти

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня на подлете к столице уничтожены девять БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Аэропорты Домодедово и Внуково уже около 10 часов принимают и отправляют самолеты по согласованию. Аэропорт Жуковский полностью приостановил работу с 7:00 мск.