В Центробанке призвали Wildberries и ВТБ сотрудничать «не в один рот»

Центробанк в дискуссии между банками и маркетплейсами придерживается подхода открытого доступа, в рамках которого Ozon и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять размер скидки в зависимости от средств платежа. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время выступления на сессии ПМЭФ-2026.

По словам господина Чистюхина, сейчас этот подход ближе к тому, что реализует Ozon в рамках своей программы лояльности «Зеленая цена», к которой допущены несколько банков. В ЦБ надеются, что Wildberries также придет к этой модели и «они с ВТБ (MOEX: VTBR) поймут, что невозможно все это делать в один рот».

«Наша главная позиция — это добросовестная конкуренция. Когда мы говорили о добросовестной конкуренции, мы сформировали подход открытого доступа, который сегодня уже действует на финансовом рынке. Этот подход ближе к тому, что реализует Ozon, и нам очень приятно, что коллеги нас услышали», — отметил первый зампред ЦБ.

Речь идет о предложении Ozon осенью 2025 года присоединиться другим банкам к программе лояльности «Зеленая цена». Благодаря ей клиенты могут получить скидку при оплате товаров. Кредитные организации могут подключиться к программе на коммерческих условиях и предлагать клиентам скидки при оплате покупок на маркетплейсе своими картами.

На полях Петербургского международного экономического форума ранее состоялось подписание соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Документ подписали Wildberries & Russ (RWB), Ozon и «Авито». Организатором подписания соглашения выступила Ассоциация цифровых платформ.

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