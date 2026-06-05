Россиянка Алиса Октябрёва вышла в финал юниорского Roland Garros

Российская теннисистка Алиса Октябрёва пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В полуфинальном матче она обыграла чешку Яну Ковачкову.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В матче за титул россиянка сыграет против китайской теннисистки Сунь Синьжань.

Алисе Октябревой 17 лет. Она пять раз становилась победительницей турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Из российских теннисисток юниорский чемпионат выигрывали Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014), с прошлого года выступающая за Австралию, и Алина Корнеева (2023).

Таисия Орлова