На трассе в Ростовской области в аварии пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Авария произошла днем 5 июня на автодороге «М-4 Дон-Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой», сообщили в ГАИ региона.

По предварительным данным, 62-летний водитель Cherry не уступил дорогу встречному Opel. Автомобили столкнулись, из-за чего пострадали водитель первой иномарки и его несовершеннолетний пассажир. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Мария Хоперская