Лагерь в Тверской области временно закрыли после госпитализации 14 детей

Загородный лагерь «Зарница» в Тверской области, откуда 14 детей госпитализировали в инфекционное отделение, временно закрыт. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сейчас в лагере продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование. Пока не установлено, по какой причине детей госпитализировали в инфекционное отделение. Как до этого сообщала прокуратура, пациенты поступили с симптомами отравления.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели помещения лагеря, отобрали пробы у работников, а также воды и готовой еды для исследований. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что свидетелей допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).