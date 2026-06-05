Более 10 детей госпитализированы с отравлением из лагеря «Зарница» Тверской области

Более 10 детей, отдыхавших в лагере «Зарница» в Ржевском муниципальном округе Тверской области, доставлены в инфекционное отделение с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи осмотрели помещения лагеря, отобрали пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований. Проводится допрос свидетелей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).