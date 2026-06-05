В Мартыновском районе 52-летний мужчина погиб в ДТП

После аварии в Мартыновском районе погиб 52-летний мужчина. ДТП произошло утром 5 июня на автодороге «Семикаракорск-Б.Мартыновка», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 31-летний водитель Hyundai слишком разогнался, из-за чего потерял управление автомобилем. Машина врезалась в проезжавшую «Ладу».

В результате ДТП пассажир иномарки скончался в медицинском учреждении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская