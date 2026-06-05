НОВИКОМ и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Банк НОВИКОМ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба банка НОВИКОМ Фото: пресс-служба банка НОВИКОМ

Подписи под соглашением поставили председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Согласно документу, стороны намерены взаимодействовать по вопросам социально-экономического развития региона, поддержки предпринимательства и реализации инвестиционных проектов. В числе направлений сотрудничества названы работа с предприятиями реального сектора экономики, развитие механизмов привлечения инвестиций и реализация программ поддержки бизнеса.

Как отметил Юрий Слюсарь, в рамках соглашения утвержден план совместных действий, предусматривающий в том числе меры поддержки малого предпринимательства.

«Соглашение закрепляет договоренности сторон по ряду направлений социально-экономического развития региона», — прокомментировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Мероприятие ежегодно объединяет представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года форум проводится при участии Президента Российской Федерации.