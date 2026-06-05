Собянин: в Москве около 75% вакансий ориентированы на рабочих

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дисбалансе на столичном рынке труда. При наличии 75% вакансий для представителей рабочих профессий вузы выпускают 75% специалистов с высшим образованием, сообщил господин Собянин в интервью РБК.

«У нас рынок несбалансирован с точки зрения того, что 75% вакансий — это вакансии рабочих. Мы в структуре обучения 75% выдаем специалистов с высшим образованием», — отметил мэр. По его словам, в Москве делается упор на развитие колледжей. В столице работает порядка 1,7 млн человек в сфере торговли и услуг.

В этом же интервью Сергей Собянин заявил, что фонды зарплат в Москве в первом квартале 2026 года выросли на 14% при инфляции 4-5%. Мэр также отметил, что в столице, как и в большинстве регионов, наблюдаются проблемы с кадрами. О нехватке трудовых ресурсов Сергей Собянин говорил еще в конце 2025 года.