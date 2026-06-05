Собянин сообщил о росте фондов зарплат в Москве на 14%

Фонды зарплат в Москве в первом квартале 2026 года выросли на 14% при инфляции 4-5%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире РБК. Господин Собянин также отметил, что в Москве, как и в большинстве регионов, наблюдаются проблемы с кадрами.

«Действительно, в прошлом году у нас дефицит (кадров.— “Ъ”) — около полумиллиона человек. Сегодня это около 400 тыс. <...>. И косвенно мы видим по росту зарплат: он все равно не останавливается», — сказал господин Собянин.

О нехватке трудовых ресурсов Сергей Собянин говорил в конце 2025 года. Тогда он отмечал, что дефицит будет только нарастать из-за демографической ситуации в стране. В декабре средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. в пяти российских регионах, в том числе в Москве и на Чукотке.