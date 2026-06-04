Договор о поставках газа из России в Сербию, истекающий 30 июня, продлят на три месяца. Об этом написала в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

По словам госпожи Джедович-Ханданович, цель властей Сербии — в партнерских отношениях с Россией и «Газпромом» обеспечить надежность и предсказуемость снабжения страны природным газом. Министр добавила, что это особенно важно для сербских граждан, хозяйства страны, поскольку российские поставки стабильны и благоприятны по ценам.

«Мы говорили о продолжении сотрудничества с надежными поставками газа для Сербии, и подтверждено дополнительное снабжение газом, то есть продление еще на три месяца после 30 июня»,— отметила она.

Сербия проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из России через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ уже был продлен в конце марта на три месяца.

В конце апреля сербский министр Ненад Попович заявил, что Белград не введет санкции против Москвы, несмотря на постоянные угрозы. Сербия четвертый год остается единственной в Европе страной, не вводившей антироссийские санкции.