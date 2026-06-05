В центре Екатеринбурга покажут раритетные мотоциклы из коллекции музея РМК

На фестивале мотокультуры «Движение» у часовни святой Екатерины развернута экспозиция из 18 мотоциклов. Они входят в собрание будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания (РМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Следующая фотография 1 / 3 Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины

Среди экспонатов — лимитированный Ducati Diavel for Bentley, выпущенный тиражом 500 экземпляров и стилизованный под гиперкар Bentley Batur. Эксклюзивный Ducati Panigale V4 Lamborghini оснащен карбоновым обвесом, титановым выхлопом, развивает мощность около 216–218 лошадиных сил и максимальную скорость 350 километров в час.

Посетители увидят мотоциклы британской фирмы Triumph Rocket 3R и построенный на его базе кастом-проект российского тюнинг-ателье Zillers Garage, а также BMW R18 Spiritof Passion Kingstom Custom в стиле арт-деко от немецкого кастомайзера Дирка Олеркинга. Супербайк Ferrari HF355 создан в единственном экземпляре мастерской Hazan Motorworks. На выставке также продемонстрируют несколько культовых Harley Davidson.

Фестиваль «Движение» стартовал сегодня и продлится до воскресенья. 6 июня пройдет мотопарад от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. На время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя.

Анна Капустина