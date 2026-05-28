Пять улиц Екатеринбурга закроют 6 июня для проведения мотофестиваля «Движение»

В Екатеринбурге 6 июня временно ограничат движение на нескольких улицах для прохождения мотоколонны фестиваля «Движение». Об этом сообщили в мэрии.

Мотопарад проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. В связи с этим с 12:00 будут закрыты следующие участки:

проспект Космонавтов (от кольцевой автодороги до улицы Челюскинцев);

улица Челюскинцев (от проспекта Космонавтов до улицы Свердлова);

улица Свердлова (от улицы Челюскинцев до улицы Карла Либкнехта);

улица Карла Либкнехта (от улицы Свердлова до проспекта Ленина);

проспект Ленина (от улицы Свердлова до улицы 8 Марта).

После окончания мотопарада движение будет восстановлено.

Мотофестиваль «Движение» состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) с 5 по 7 июня. Ранее сообщалось, что во время «Движения» в центре Екатеринбурга не будут продавать алкоголь.

Полина Бабинцева