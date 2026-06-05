Дроппера из Ростовской области приговорили к штрафу

В Неклиновском районе Ростовской области местного жителя признали виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчине назначен штраф в 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде было установлено, что 50-летний местный житель передал реквизиты своих карт постороннему, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело. Фигурант получил вознаграждение за то, что на его счета люди под влиянием обмана перевели 3 млн руб.

Наталья Шинкарева