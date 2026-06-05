Собянин: размер дефицита бюджета Москвы не критичен

Размер дефицита бюджета Москвы не критичен. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК. «Предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку выправляться. Так что на конец года, я уверен, она не будет критической», — отметил господин Собянин.

Мэр также уточнил, что в инвестиционных программах кардинальных изменений не произошло. Власти оптимизировали некоторые проекты, которые «не являются какими-то критическими или особо важными». При этом большую часть экономии составила оптимизация за счет экономии на торгах, уточнил Собянин.

В интервью изданию мэр также рассказал, что фонды зарплат в Москве в первом квартале 2026 года выросли на 14% при инфляции 4-5%. По словам Собянина, в столице, как и в большинстве регионов, наблюдаются проблемы с кадрами.