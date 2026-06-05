Почтовый индекс Ростова-на-Дону появился 55 лет назад

В 1971 году — 55 лет назад — в нашей стране впервые появилась автоматическая система обработки почтовых отправлений по индексу. Шестизначный почтовый код значительно ускорил сортировку и доставку почтовых отправлений, поэтому важно всегда писать верный индекс места назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Почты России Фото: предоставлено пресс-службой Почты России

В том же году в почтовые отделения страны поступил первый конверт с индексной графой, состоящей из шести окошек для цифр. Первые три цифры индекса соответствуют определенному региону, следующие три — номеру почтового отделения в нем. Если индекс заканчивается на 000 — значит, это главпочтамт. В Ростовской области индексы начинаются с цифр 344, 346 и 347. Так, почтовый индекс центрального отделения Ростова-на-Дону — 344000.

Почтовые индексы пишут особыми, стилизованными цифрами в специальном трафарете (индексной сетке) для облегчения работы почтовых сортировочных машин при распознавании. Специальный шрифт с трафаретными полями разработан так, чтобы каждая цифра занимала строго определённое место, имела предсказуемую, унифицированную форму и не сливалась с соседними.

Сегодня на смену механическим сортировочным машинам пришли цифровые системы обработки. При помощи мобильных терминалов электронная система даёт подсказки по сортировке почты, а цифровизация процессов и индивидуальные трек-номера отправлений значительно упростили работу операторов.

Теперь отправить письмо или посылку можно без индекса и адреса — по номеру телефона: по аналогии с банковскими переводами, в таком случае нет необходимости указывать другие данные. В том числе индекс получателя будет проставлен автоматически.