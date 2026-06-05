Замглавы Минфина рассказал о разработке индекса достижения финсуверенитета России

Правительство России разработало индекс достижения финансового суверенитета страны. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков на сессии «Пересборка мировой финансовой системы» ПМЭФ.

«Под государственным суверенитетом мы понимаем способность государства проводить независимую от внешнего влияния государственную политику. То же самое касается и финансовой сферы»,— пояснил господин Чебесков.

По словам замминистра, финансовый суверенитет России находится на стадии формирования. При этом с точки зрения внутренней политики большинства параметров уже удалось достичь, указал Иван Чебесков.

«Мы проводим независимую макроэкономическую политику, Центральный банк проводит независимую денежно-кредитную политику, бюджетную политику. У нас внутри страны нет никаких проблем с функционированием финансового рынка, расчетно-платежной инфраструктуры»,— уточнил замминистра, рассуждая о финансовом суверенитете страны.