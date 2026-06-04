Силуанов заявил о достижении Россией абсолютного финансового суверенитета

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия достигла «абсолютно суверенной позиции» в области финансов. Об этом господин Силуанов сообщил на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет»,— пояснил министр финансов. Он отметил, что некоторые государства до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, Международного валютного фонда или Всемирного банка.

«У нас этого нет и у нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим и, надеюсь, что никаких долгов не останется»,— заявил господин Силуанов. Он также подчеркнул, что Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры.

Министр отметил, что Россия самостоятельно принимает решения по бюджетным вопросам, исходя из приоритетов страны. Однако к этим вопросам нужно относиться внимательно — «иметь абсолютно четкое понимание» того, как будут развиваться финансы. «От этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость»,— уточнил Антон Силуанов.

По данным Центробанка, в первом квартале внешний долг России снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд. Это на $10,5 млрд, или 3,3%, меньше по сравнению с началом года.