«Матч ТВ» будет освещать спортивные события Челябинской области

Правительство Челябинской области и ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ») подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Среди условий договора — освещение спортивных событий региона на федеральной площадке, сообщает пресс-служба правительства области.

Документ со стороны региона подписал губернатор Алексей Текслер, со стороны телеканала — генеральный продюсер Александр Тащин. «Матч ТВ» планирует продвигать ценности здорового образа жизни, рассказывая о событиях области, и повышать узнаваемость Южного Урала среди других субъектов страны. Подобное партнерство, как отмечают в пресс-службе регионального правительства, поднимет статус всех спортивных мероприятий, которые будут проводить на территории области.

Виталина Ярховска