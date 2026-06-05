Крабы ответят в суде

Во Владивостоке начался заочный судебный процесс по уголовному делу известного в регионе рыбопромышленника гражданина Украины Дмитрия Дремлюги и его сообщницы Марии Боровской. Предприниматели, находящиеся в международном розыске, обвиняются в контрабанде в Южную Корею более 3 тыс. тонн краба стоимостью свыше 1 млрд руб. Ранее арбитраж удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с господина Дремлюги и его партнеров 17,4 млрд руб. в федеральный бюджет в качестве возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дремлюга

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости Дмитрий Дремлюга

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Первое заседание в Первомайском районном суде Владивостока по делу Дмитрия Дремлюги и Марии Боровской продлилось недолго. Огласив телефонограмму от адвоката госпожи Боровской, что тот госпитализирован, и выслушав мнение сторон, судья Антон Ефимов резюмировал, что слушания без присутствия защитника невозможны, и назначил продолжение процесса на 23 июля. В августе заседания будут проходить каждую пятницу.

Рыбопромышленник Дмитрий Дремлюга и руководитель нескольких коммерческих структур Мария Боровская обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ). «По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы в период с 2012 по 2016 год незаконно переместили через границу в Республику Корея и передали реальным покупателям по рыночной цене 147 коммерческих партий живого краба-стригуна опилио весом 3,2 тыс. тонн и стоимостью 1,2 млрд руб. При этом в таможенные органы они представили документы с занижением цены экспортируемых товаров. Также соучастники уклонились от уплаты 72,9 млн руб. таможенных платежей»,— говорится в сообщении управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Уголовное дело в отношении обвиняемых, на имущество которых стоимостью более 436 млн руб. наложен арест, первоначально было направлено в Хасанский районный суд Приморья для рассмотрения по существу. Но в декабре прошлого года дело по подсудности было передано в Первомайский райсуд Владивостока.

Адвокат господина Дремлюги Максим Шлегель ожидает, что процесс будет длительный. «Мы намерены допросить всех свидетелей, давших показания на этапе предварительного следствия. Это займет много времени»,— сказал он “Ъ”.

Позицию защиты адвокат пообещал раскрыть после оглашения прокурором обвинительного заключения, но дал понять, что его доверитель вину не признает. «Если бы был виновен, то в наших услугах не было бы нужды»,— сказал господин Шлегель. Отвечая на вопрос о местонахождении подзащитного, адвокат сказал, что не обладает такой информацией.

Напомним, в 2024 году Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Дмитрию Дремлюге и его окружению о возмещении ущерба российским биоресурсам на 17,4 млрд руб. Основанием для предъявления иска к предпринимателю стала совместная проверка «законности установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически важными отраслями экономики Российской Федерации», проведенная Генпрокуратурой, ФСБ и ФАС. В ходе нее выяснилось, что ряд приморских компаний, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге (ООО «Краб Марин», ООО «Реал Девелопмент», ООО «Рыбный остров», ООО «Мерлион», ООО «Прибрежный лов», АО «Краб ДМП» и т. д.), «на основании фиктивных сделок» незаконно добывали водные биоресурсы, чем причинили ущерб государству.

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке отклонил апелляционную жалобу, поданную ответчиками, и утвердил решение о взыскании 17,4 млрд руб. ущерба.

В конце 2023 года Приморский краевой суд удовлетворил другой иск замгенпрокурора Игоря Ткачева о взыскании с Дмитрия Дремлюги и его деловых партнеров 4,3 млрд руб. ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

Согласно материалам суда, Дмитрий Дремлюга, его дочь Алена Дремлюга, а также Татьяна Жукова и Константин Землянов через подконтрольные ООО «Тайфун», ООО «Хасанрыба», ООО «Зарубинская база флота», ООО «Пасифик Марин Трелерз», ООО «Сахрыба-1», ООО «Гунчан», ООО «Геликон», ООО «Алеут-Восток», ООО «Мостстрой» и АО «Холдинговая компания "Дальморепродукт"» «выступали держателями распределяемых Росрыболовством квот на добычу (вылов) водных биоресурсов и вели их промысел».

Однако Арбитражный суд Москвы в августе 2022 года признал сделки о закреплении квот недействительными, поскольку «установлено, что находящиеся под контролем иностранного инвестора Дремлюги Д. В. указанные лица не вправе владеть квотами на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

В качестве возмещения ущерба на сумму 4,341 млрд руб. в доход государства обращены 213 объектов, среди которых недвижимость, прогулочные яхты и рыболовные суда.

В декабре прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока признал виновным в контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб. другого дальневосточного рыбопромышленника Олега Кана. С учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу по обвинению в организации убийства конкурента Олег Кан получил в совокупности 24 года колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Он также лишен права три года заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, в собственность государства конфисковано 4,2 млрд руб.— «эквивалент стоимости предмета контрабанды».

Алексей Чернышев, Владивосток