Только пуля казака во дворе догонит

6 июня 1999 года был убит исполняющий обязанности атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (ВКО ВВД), президент концерна «Кавказ» и экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Геннадий Недвигин. Нападение на атамана совершено во дворе собственного дома — наемный убийца расстрелял его из автомата Калашникова. Получив множество огнестрельных ранений, Геннадий Недвигин умер по пути в больницу, не приходя в сознание. Расследование дела завершилось в 2025 году, по версии следствия, причиной убийства атамана стал криминальный передел сфер влияния на рынках Новочеркасска. Спустя 27 лет виновные так и не наказаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

Широкую известность в криминальных кругах Новочеркасска борец, призер всесоюзных соревнований, старший тренер по дзюдо и глава местной федерации этого вида спорта Геннадий Недвигин обрел в конце 80-х годов. Под его руководством группа спортсменов помогала местным кооператорам решать финансовые вопросы и защищала их от уличных банд. В тот же период Геннадий Недвигин начал активно участвовать в казачьем движении.

В 1992 году экс-борец вместе со своими братьями, Петром и Вячеславом, основал многопрофильный концерн «Кавказ». В этот холдинг вошло около тридцати предприятий, занимавшихся продажей нефтепродуктов и алкоголя. Среди активов концерна были автозаправочные станции, аптеки, рынки, стадион, автостоянки, казино, пекарни и охранные агентства. Деятельность охранных агентств, входивших в состав концерна, обеспечила господину Недвигину репутацию лидера одной из самых влиятельных организованных преступных группировок города.

Господин Недвигин обладал значительным влиянием и среди местного казачества. В 1993 году он был избран станичным атаманом. В 1994 году его, как влиятельного бизнесмена, избрали депутатом донского парламента. В 1996 году он стал атаманом Новочеркасска. Тогда же, при активной поддержке казачьего сообщества, Геннадий Недвигин участвовал в выборах на пост мэра Новочеркасска, но уступил победу генералу Анатолию Волкову.

В 1998 году господин Недвигин вступил в противостояние с Петром Барышниковым, бывшим атаманом казачьего войска и влиятельной фигурой криминального мира Новочеркасска. Причиной конфликта стало их соперничество за контроль над Азовским городским рынком. В результате Барышников был убит, а рынок перешел под контроль атамана. Следствие пыталось доказать причастность Недвигина к этому убийству, но не смогло.

Как тогда стало известно «Ъ», в 1999 году этот же рынок превратился в предмет спора между Недвигиным и еще одним влиятельным криминальным авторитетом из казачьей столицы, президентом спортивного клуба «Атлант», 35-летним Александром Гончаровым. В городе его знали под прозвищем Чарик. Чарик, угрожал Недвигину, но атаман, обладая более мощной поддержкой, не придал этим угрозам значения.

За несколько дней до убийства Геннадий Недвигин был назначен исполняющим обязанности атамана ВКО ВВД. Бывший атаман Вячеслав Хижняков по указу Бориса Ельцина стал его представителем в Совете Федерации. Недвигина должны были утвердить войсковым атаманом на внеочередном казачьем круге, и именно этому событию было посвящено последнее заседание совета атаманов, в котором он принимал участие.

Однако 6 июня в 01.45 во дворе собственного дома наемный убийца расстрелял Геннадия Недвигина из автомата Калашникова. Получив множество огнестрельных ранений, атаман умер по пути в больницу, не приходя в сознание.

Следствие выдвинуло сразу несколько версий о мотивах убийства атамана. По одной из них, преступление может быть связано с борьбой за лидерство в казачьих кругах. В случае утверждения на пост атамана, Геннадий Недвигин мог получить контроль не только над войском, но и над предприятиями, созданными под эгидой войска. Речь о фермерских хозяйствах, которые помимо прочего занимались снабжением армейских частей.

Главной же версией убийства правоохранительные органы называли «коммерческую». Причиной расправы мог послужить конфликт с одним из партнеров концерна «Кавказ».

Сразу после убийства братья Недвигины указывали на городского прокурора Николая Воскресова как на возможного заказчика. На суде по делу о взяточничестве в 2001 году они утверждали, что прокурор задолжал убитому значительную сумму. Версию братьев следствие не рассматривало.

В начале декабря 2003 года по «делу Недвигина» оперативники арестовали четверых подозреваемых. Трое из задержанных состояли в банде Чарика, двое из них занимали руководящие посты в группировке, а третий был исполнителем убийства. Четвертым фигурантом стал майор милиции из УВД Новочеркасска, который, по данным следствия, оказывал содействие банде в силовых структурах.

Помимо убийства Геннадия Недвигина, всем арестованным предъявлены обвинения в бандитизме, вымогательстве и незаконном владении оружием. Еще трое участников преступления были объявлены в федеральный розыск.

Как стало известно «Ъ-Ростов», в 2008 году приговором Ростовского областного суда все обвиняемые были оправданы, ввиду их непричастности к убийству Геннадия Недвигина. В 2009 году уголовное дело было возвращено в СУ СК России по Ростовской области для нового расследования и установки причастных к преступлению лиц.

Наталья Белоштейн