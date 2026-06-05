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В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение о ливнях

В Ростовской области с 12:30 до 14:00 и до конца дня 5 июня 2026 года прогнозируются сильные ливни, град и порывистый ветер. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильным дождем с грозами и ветром до 20-23 м/с. Возможны повреждения линий связи и электропередач, затруднения в движении транспорта и сбои в системах жизнеобеспечения населения.

Наталья Белоштейн

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