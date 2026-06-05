Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В моде автогонки, футбол и парусный спорт. Именно эти темы находят наибольшее отражение в летнем гардеробе этого сезона. По крайней мере, повышенный интерес заметили аналитики Pinterest. Они изучили запросы 600 млн пользователей и выявили тренды, которые формируют трафик.

Данные указывают на культурный сдвиг: люди заимствуют символику спорта (цвета команд, форму, яркую графику) и включают их в повседневный образ. Энергия спорта добирается до нарядов для вечеринок, макияжа, даже закусок на мероприятиях. Будто все готовятся к встрече шумной компании и просмотру матча.

В результате спорт и культура замысловато сливаются. Визуальный язык этого лета включает все — от гибридных кроссовок и объемных курток из нейлона в духе 1990-х до штрихов вроде яркого маникюра и блестящей мишуры в волосах. Спортивную форму носят в повседневном формате. Количество запросов на джерси с символикой чемпионата мира выросло на 840%, по 100-200% составил рост числа запросов на майки национальных команд, ищут также и все, что связано с «Формулой-1».

Мы думали, что кроссовки после долгих лет в моде, включая период пандемии COVID-19, начнут сходить на нет. Но как же мы ошибались: запрос на dad sneakers («батины кроссовки») прибавил 906%. Комфорт все чаще сочетается с неожиданными силуэтами, классические модели переосмыслены и смотрятся свежо.

Триумфальный камбэк совершают и брюки-капри, поддерживая расслабленный яхтенный стиль. Белый, голубой, синий цвета, и, конечно, морская полоска создают ощущение отдыха на воде. Число запросов на рубашки в полоску в Pinterest увеличилось этим летом на 1962%. Такой расслабленный образ продал себя сам: он подходит и для рассветов, и для закатов, и для отдыха, и для активных прогулок, и отлично смотрится на непринужденных фотосессиях, которые, конечно, неслучайны. Все эти трюки важны не только для моды, но и для визуальных образов компаний, если они хотят удержать внимание клиента этим летом.

Яна Лубнина