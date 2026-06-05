Две трети остановивших добычу угля шахт Кузбасса могут возобновить работу
Две трети из числа приостановивших свою работу угольных компаний Кузбасса смогут возобновить ее при улучшении рыночной конъюнктуры, заявил губернатор региона Илья Середюк в студии ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«18 предприятий приостановили свою работу, но это не значит, что они полностью закрылись и навсегда потеряны: при улучшении конъюнктуры две трети из них — это 12 предприятий — готовы запуститься»,— убежден глава региона.
По словам господина Середюка, несмотря на кризис в угольной отрасли, власти региона сохранили рынки сбыта, а экспорт угля переориентирован на восточное направление.
Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле (данных за май пока нет) 2026 года экспорт угля из Кузбасса увеличился на 1,9 млн т, или 23,4% по сравнению с уровнем прошлого года, и составил 10 млн т, а к уровню марта текущего года — на 0,6 млн т. При этом добыча угля снизилась к апрелю 2025 года на 3,7%, до 15,5 млн т.