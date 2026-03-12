Строительство семенного завода за 300 млн завершается в Тамбовской области

В селе Коптево Рассказовского округа Тамбовской области на базе ООО «Малком-агро» завершается строительство семенного завода. Производственная мощность объекта составит 12 т готовой продукции в час. Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и технологическое оснащение производства превысил 300 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ассортимент выпускаемой продукции нового предприятия включает семена сои, гороха, пшеницы, а также подсолнечника. Инвестиционным проектом предусматривались строительство здания и приобретение высокотехнологичного оборудования, отвечающего международным требованиям. На заводе установили зерноочистительные и сортировочные комплексы, фотосепаратор, а также цех протравки и инкрустации зерна.

По данным Rusprofile, ООО «Малком-агро» зарегистрировано в сентябре 2005 года в селе Коптево Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал составляет 11,7 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Кузнецов, который также руководит ЗАО «Корпорация Малком» (торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами). Учредителями обеих компаний выступает Ольга Шаповалова. В 2024 году ООО «Малком-агро» выручило 303 млн руб., чистая прибыль составила 1,4 млн руб.

По словам главы Тамбовской области Евгения Первышова, в 2025 году агропромышленный комплекс региона показал рост по всем ключевым направлениям: «Собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, сои и рапса. Мы нацелены на дальнейший рост производства, выполняя поручения президента страны Владимира Путина об увеличении объемов производства сельхозпродукции на 25% к 2030 году». Он отметил, что открытие семенных заводов в области позволит расширить производство качественных семян отечественной селекции и повлияет на развитие регионального АПК.

В 2025 году Россельхозбанк направил на поддержку тамбовского агропромышленного комплекса 36 млрд руб.

Кабира Гасанова