Челябинским компаниям грозит уголовное дело за сговор на торгах по поставке СИЗ

Челябинское УФАС России признало действия компаний ООО «РегионСнаб» и ООО «ПСК» при закупках на поставку средств индивидуальной защиты сговором. Материалы будут переданы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что организации вступили в сговор при участии в аукционах от АО «Дальневосточная генерирующая компания», ООО «ЭКОЛАЙФ», «Средневолжская газовая компания», АО «Мосводоканал» и московского ГБУ «Жилищник района Некрасовка». Сумма цен заключенных контрактов составила 97,5 млн руб. Антимонопольное ведомство выявило, что компании регистрировались по одному адресу, имели общий контактный номер, а их IP-адреса совпадали при подаче заявок. Целью таких действий было обеспечение победы конкретной организации и поддержание цен на торгах.

Челябинское УФАС России привлечет компании к административной ответственности. Кроме того, ведомство передаст материалы дела в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Виталина Ярховска