Третьей моделью премиальной российской марки Senat станет кроссовер

Третья модель новой российской марки премиальных авто Senat будет принадлежать к сегменту кроссоверов. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Панков на сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Господин Панков уточнил, что модели автомобилей третьего этапа будут полностью разработаны под потребности российского рынка.

На ПМЭФ компания уже представила две модели — Senat 900 и Senat 1000. Производство седана Senat 900 запустили накануне на бывшей площадке Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Эта модель оснащена трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил. За 6,5 сек. он способен разгоняться до 100 км/ч. Сроки выхода на рынок модели Senat 1000 пока точно не определены. Известно, что ее оснастят увеличенной колесной базой на 20 см.