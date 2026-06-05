Сотрудников челябинского застройщика будут судить за обман 200 дольщиков

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении пяти руководителей и сотрудников девелопера «Ин-Строй». Их обвиняют в обмане дольщиков — мошенничестве, легализации средств и незаконном образовании юридического лица (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022–2025 годах 59-летний бизнесмен в составе организованной группы заключил договоры с местными жителями на строительство частных домов. В работах должны были участвовать компании ООО «Ин-Строй», «Инжиниринг-Строй», «Строительные инновации», «Стройкомфорт», а также несколько индивидуальных предпринимателей. Однако организации и бизнесмены не достроили дома, а полученными средствами распорядились по своему усмотрению. Всего подельники похитили у 202 граждан свыше 400 млн руб.

Преступления выявили сотрудники отдела по противодействию организованной преступности в сфере экономики управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Наложен арест на имущество обвиняемых: расчетные счета, дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства на сумму свыше 396 млн руб. В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятой — в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, изначально, в декабре 2024 года, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда сообщалось о 130 недостроенных домах, взятых в том числе в ипотеку.

Виталина Ярховска