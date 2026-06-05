В Совете безопасности подсчитали потери Армении при отказе от российского газа

Армении придется дополнительно изыскать около $1 млрд на газ. Об этом информационной службе «Вестей» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«Цена на биржах, мы уже тоже в первом опросе обсуждали, около 600 долларов, может дойти до 800. И с учетом того, что объем, который получает Армения от России, это 2,3 миллиарда кубометров, путем простого умножения можно понять то, что Армения где-то должна будет дополнительно изыскать около одного миллиарда долларов, а может быть и больше», — сказал господин Шевцов.

29 мая во время визита в Казахстан президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине. По его словам, если Ереван начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней «объективно придется свернуть». В этом случае, отметил господин Путин, Армения может потерять 14% ВВП из-за роста цен на энергоносители.